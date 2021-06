- Borgere i Gribskov kommune troede nok ikke det kunne blive værre med overforbruget af borgernes penge, lyder det i debatindlægget. Foto: Jeppe Helkov

Debat: Populisme på højt plan

Gribskov - 24. juni 2021 kl. 20:47 Af Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen (DF), Kandidat til KV21 og Michael Rerup (DF) Rågelejevej 43, 3210 Vejby Kontakt redaktionen

Først ser vi vores Borgmester Anders Gerner Frost og udvalgsformand Pernille Søndergaard stå på TV2 LORRY, og hælde vand ud af ørerne om, hvor dyrt det er at lave arkæologiske udgravninger til den nye vej mellem Græsted og Gilleleje, fordi man simpelthen ikke har gjort sit hjemme arbejde godt nok da man lagde budgettet for vejen, OG NU vil samme lokalliste sammen med Socialdemokraterne sætte gang i projektet "Ren Arresø" med administrative medarbejdere.

Hvad tænker de på? Arresø ejes af skov og naturstyrelsen, og man vil nu bruge penge på at samle Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner for at lave et oplæg til ren Arresø. Borgere i Gribskov kommune troede nok ikke det kunne blive værre med overforbruget af borgernes penge.

Nu skal vi lige huske at det er Hillerød kommune der er den største skyldner hvad angår forurenet Arresø, da man lavede kloaker i Hillerød i 1920 sendte man alt spildevand urenset i Arresø, og for nylig har Hillerød hævet udledningen af urenset spildevand til Arresø, undskyldningen kommunen bruger er at det er regnvand der kommer til søen urenset, men regnvand er bla. tagvand fra asbestholdige tagplader, vand fra vejbrønde hvor der er olie og bla. dækrester, (vand fra vejbrønde takseres som forurenet vand ifølge kloak lovgivningen).

Er der nogle, der tror på, at Hillerød vil betale til oprensning af søen, som ikke er deres, men skov og natur styrelsens? For ca. 25 år siden blev der afholdt et foredrag af skov og naturstyrelsen ved den lokale skovfoged, dengang der var erhvervsfiskeri på Arresø, og der stadig blev fanget sandart, ud over dem var der ca. 75.000 tons skidt fisk, hvis man skulle have en chance for at gøre søen bare lidt renere skulle alle disse skidtfisk fanges indenfor ganske få døgn. Søens problem er desuden den er meget lavvandet, og hurtigt opvarmes.

Hvor skal man gøre af alle de fisk? Et forsigtigt gæt er der skal køres ca. 2500 lastbiler med hænger, det er 500 lastbiler om dagen 21 lastbiler i timen hvis de kører døgnet rundt det vil igen sige at de skal læsses på 2,8 minut.

Kan I se det selv? Det lyder da meget godt med en "Ren Arresø", er det muligt? ja i teorien, men ikke en opgave som Gribskov har råd til at kaste penge efter.

Har Gribskov kommune råd til at kaste penge efter et sådan projekt? Svaret er NEJ.

Derfor stemte Dansk Folkeparti også for forslaget fra Det Radikale Venstre, om at der ikke skal bruges administrativt personale på denne sag, og at det må være på politisk niveau man skal sætte sig sammen, det kunne være borgmester og udvalgsformændene fra hhv. Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner.

