Debat: Pengene til motorvejen skal på plads nu

Gribskov - 17. april 2021 kl. 10:45 Af Bent Hansen, byrådsmedlem (V) og Hans Andersen, folketingsmedlem (V) Kontakt redaktionen

Denne marts måned er en ganske særlig en. Det er nemlig to år siden, at V-LA-K-regeringen og DF indgik en ambitiøs aftale om, at der skulle laves en forlængelse af motorvejen helt til Hillerød med opstart i 2023. Infrastrukturaftalen blev lavet med fuld finansiering til infrastrukturforbedringer. Den plan besluttede den nye Transportminister i sommeren 2019 at kaste ud af vinduet. Men ikke med en ny plan, som man ellers kunne ønske sig.

To år er gået, og intet er sket. Hvorfor vil regeringen ikke investere i en motorvej helt til Hillerød? Det handler om arbejdspladser, trivsel og trafiksikkerhed, for bare at nævne få af mange goder. Det er rigtig ærgerligt.

Ny infrastruktur står nederst på regeringens prioriteringsliste.

Vi er rigtig mange i Nordsjælland og ikke mindst i Gribskov Kommune, som har mistet tålmodigheden med regeringen. For hver dag der går uden forhandlinger og en ny trafikaftale mister vi - fremtidig vækst, højere trafiksikkerhed, mindre kø og dermed bedre trivsel. Forlængelsen af Hillerødmotorvejen vil alene spare titusindvis af pendlerne for 12 minutter hver eneste dag. Sparet tid som vi kan bruge med familie, fritidsprojekter og afslapning.

I de kommende år ser vi frem mod yderligere 8.000 bilister på vejstykket, og dermed mere pres på strækningen. Derfor er der brug for en forlængelse af Hillerødmotorvejen til Hillerød Nord. Venstre presser desuden også på for at få øget kapaciteten i rundkørslen for enden af Hillerødmotorvejens forlængelse ved Helsinge.

Med en motorvej vil en pendler opleve store forbedringer.

En reduktion af kødannelse vil også have positive effekter på miljøet. Anlægsprojektet et af de mest rentable infrastrukturprojekter i Danmark. Med andre ord så er der ingen grund til at vente med beslutningen. Venstre er klar til forhandlingerne og nu venter vi desværre fortsat på regeringen.

