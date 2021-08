En af masterne, som der er blevet udøvet hærværk imod. Foto: Claus Johansen

Debat: Om hærværk mod mast

Gribskov - 26. august 2021 kl. 09:27 Af Bo Lillesøe, Pile-Kjæret 10, Udsholt, 3230 Græsted Kontakt redaktionen

Læs også: Omstridt telemast udsat for groft hærværk

Sn.dk har bragt artikler om groft hærværk imod telemasten på Villingerødvej. Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, »ser med stor alvor på anslagene imod masterne.« Uha! Det var dog forskrækkeligt! Vi må sandelig håbe, at politiet snart får fat i de formastelige!

Men tøv lige en kende: Der stod jo også, at en større mastegruppe under Dronningmølle Borgerforening har indgivet protester imod den pågældende mast. De har endvidere foreslået en alternativ placering, og de føler sig endda »kørt over« af kommunen. De anser masten for en »skamstøtte over manglende dialog.« Udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) har svaret, at det for kommunen handler om at opnå »ordentlig dækning.«

Der stod ikke, at en mast på størrelse med Runde Tårn (42 m) uvægerlig vil ødelægge det meget smukke landskab. Der stod heller ikke, at en mast af den kaliber vil medføre et betydeligt tab af salgsværdi for de grundejere, der bor i nærheden af den. Får de erstatning af kommunen? Og hvor stod der mon noget om den skade, elektromagnetisk stråling har på flora og fauna (syge træer, insektdød mv.)? Og hvor stod der, at mastens stråling vil gøre mennesker syge? Jeg har en god bekendt, der pga. voldsomme symptomer på strålingssyge, også kaldet EHS, se gerne www.ehsf.dk, har måttet fraflytte sit elskede sommerhus, efter at en ny mast er blevet taget i brug. Hun bor midlertidigt i en campingvogn nu. Hvor står det?

Jeg havde også gerne set, at artiklen havde indeholdt oplysning om, at vi sagtens kunne have sparet vores miljø for en del master, hvis mobilerne havde været udstyret med lidt bedre antenner (det ville fordyre en mobil med ca. 3 dollars), og hvis teleudbyderne samarbejdede mere om masterne i stedet for at gå efter den indtjening, de kan opnå ved at eje den pågældende mast og leje sendekapacitet ud til konkurrenterne.

Nu hvor jeg har gjort mig disse overvejelser, er jeg ikke længere sikker på, om det er de slemme »hærværksmænd«, der begår hærværk.

Jeg håber, at læserne vil overveje dette. Og jeg håber også, at de vil arbejde for at bevare vores skønne Gribskov som rekreativt område for fastboende såvel som for feriegæster. Vores kommune fortjener en mastepolitik, der kan beskytte vores natur - på samme måde, som en hel del andre kommuner har.

