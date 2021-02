Debat: Ønske om færre boliger

1. Reduktionen af antallet boligenheder vil få projektet til at blive mere i overensstemmelse med omgivelserne (grænsende op til 'Sandet' og i landzone) og vil reducere brugstrykket til et mere acceptabelt niveau.

2. Den præcedens, der er lagt op til, vil i fremtiden gøre det næsten umuligt at rejse indsigelse mod lignende projekter, hvis lokalplanen vedtages som fremlagt. Kommunens korte afvisning af de rejste bekymringer for, at projektet skaber præcedens for lignende generelt i kommunen, er ikke fyldestgørende.