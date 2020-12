Det er et privilegie at have naturen så tæt på byen, det skal vi passe på og bevare, skriver læserbrevsskribenten. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ødelæg ikke vores bynære naturområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ødelæg ikke vores bynære naturområde

Gribskov - 10. december 2020 kl. 11:11 Af Lene Bredgaard Bucha-Lassen, Ved Skoven 5, Helsinge Kontakt redaktionen

Kære politikere, tænk jer nu godt om, hvordan I vil udvikle Helsinge.

I den netop udsendte for-høring til kommuneplanen 2021-33 foreslår Gribskov Kommune, at et af de få bynære naturområder omlægges fra »landzone til rekreative formål« til »byzone til boligformål«.

Det, mener jeg, vil være et tab for vores by, og derfor skriver jeg dette indlæg.

Det er et privilegie at have naturen så tæt på byen, det skal vi passe på og bevare.

Ikke mere end 600 meter fra rådhuset i området imellem Engerød kvarteret og Bymose Hegn finder man i dag den grønne kile af skov, sø og ellemose, der forbinder byen med Høbjerg Hegn.

Området har stor rekreativ værdi for naboerne i Engerød-kvarteret for de mange, der går eller løber tur til skoven, skolebørnene, der går igennem området på vej til undervisning i naturvejledernes hytte, spejderne, løbeklubben etc.

De sidste 5,5 år, hvor jeg har været så heldig at være nabo til området, har jeg kunne iagttage, hvor rigt et dyreliv der udlever sig her. Af pattedyr finder man både rådyr, ræv, egern, pindsvin, mosegris, og flagermus. Specielt rundt om søen vrimler det med fugle, af dem som er lette at genkende, har jeg f.eks. set fiskehejre, grågæs, ænder, blishøne, grønbenet-rørhøne, ugle, flagspætte, duehøg, musvåge, samt et væld af spurvefugle. Padder er der masser af, hvert forår er der kvække-kor af padder, der parrer sig og lægger æg, og vandsalamander har vi også set.

For sådanne naturområder er det vigtigt, at der er sammenhæng til andre lignende miljøer, så dyrene kan bevæge sig imellem dem. En del af området er naturbeskyttet, og en anden del ligger indenfor skovbyggelinjen.

At vi har denne natur så tæt på bymidten, skyldes, at man i kommuneplanen for 2013-25 har udlagt området som landzone til rekreative formål, og dermed beskyttet det imod byggeri og kommerciel udnyttelse. Og det passer da også så fint med byrådets mål (omkring grøn og blå struktur) om at skabe sammenhæng imellem små og store naturområder og imellem by og land.

Kære politikere, hvad har ændret sig? Hvorfor er det nu så vigtigt at by-udvikle, at man ikke længere prioriterer rekreative områder? Helsinge skal vel gerne fortsat være en attraktiv by at bo i. Og hvordan synes I lige, det passer ind i regeringens nylige udspil om mere natur og større biodiversitet i Danmark?

Heldigvis er dette kun en for-høring, og det er mit håb, at I politikere vil lytte til mine og andres bekymringer.

Hvis naturen først ødelægges af byggeri, så kan man ikke bare lige få den igen.