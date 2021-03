Den nye vej bliver fantastisk for Gribskov Kommune, mener skribenten. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ny vej længe på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ny vej længe på vej

Gribskov - 11. marts 2021 kl. 07:50 Af Allan Nielsen, Byrådet (S) Næstformand i udvikling, by og land Kontakt redaktionen

Tirsdag aften besluttede byrådet endeligt at igangsætte vejprojektet Græsted-Gilleleje vejen, eller rettere sagt: Græsted-Pårup vejen.

Det er en god beslutning, og jeg vil gå så langt som til at sige, at det er fantastisk for Gribskov Kommune. Det er et vejprojekt, som Socialdemokratiet har arbejdet for i mange år, og nu bliver det en realitet.

I Socialdemokratiet har vi været optaget af flere forhold omkring denne vej. Især har vi været optaget af vejens placering i landskabet - dens højde og forløb. Det er derfor meget glædeligt, at det er lykkedes for ingeniørerne at lægge vejen ned i landskabet i det færdige projekt.

I udgangspunktet var vejen i store træk planlagt til at følge landskabet. Det var vi i Socialdemokratiet ikke tilfredse med, da det dels ville have givet støjproblemer i Græsted og dels for de omkringliggende beboere.

I det hele taget er vi i Socialdemokratiet meget begejstrede for det endelige resultat.

1. Vejen er kommet i niveau med banen, hvor den i store strækninger følger banen med ½ - 1 m. over eller under banens niveau - skinneføringen.

2. En vejføring, der afstandsmæssigt ligger sikkert i forhold til vandspejlet.

3. En vejføring, der med niveauudligningen til banelegemet får et naturligt udseende, også på afstand.

4. En vejføring, hvor der også er indbygget en faunapassage ved Maglemose Å.

5. Og ikke mindst. Der retableres erstatningsnatur på grund af indgriben i en naturbeskyttet biotop ved vejføringen

Socialdemokratiet har store forventninger til denne vejføring. Den har som sagt været undervejs i mange år - nu bliver den til en realitet.

Det er godt for vores infrastruktur. Det er til glæde for vores erhvervsliv i Gribskov Kommune, særligt i Gilleleje. Det er til glæde for borgerne i Gribskov Kommune og det vil øge trafiksikkerheden mellem Græsted og Gilleleje.

Der forestår stadig et par arbejdsopgaver i forbindelse med afslutningen i Pårup: Rundkørsel eller ej? Der henstår også en opfølgning på en tidligere beslutning om at gøre Pårupvej til cykelvej. Her vil vi i Socialdemokratiet arbejde for, at denne gøres til en 2 minus 1 vej, og dermed gøres trafiksikker for såvel cyklende som gående trafikanter.

Nu kan arbejdet gå i gang. Det er super!