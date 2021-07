- Gilleleje lokalråd støtter de tilpassede planer for det nævnte dagligvarehus. Det gør vi, fordi vi ikke finder nogen klare negativer, men et stort antal plusser derved, både for byens borgere, dens handelsliv og dens generelle udvikling, lyder det fra lokalrådsformanden. Foto: Anna Hjortsø

Debat: Ny lokalplan - nu skal det gøres ordentligt

Gribskov - 24. juli 2021 kl. 07:05 Af Leif Tang Lassen, formand for Gilleleje lokalråd, Nordre Strandvej 17, Gilleleje Kontakt redaktionen

Ny lokalplan for Gilleleje bymidte - ja, sådan en skal vi have.

I efteråret skal der være borgermøder, for-høring og høring derom - for nu skal det gøres ordentligt.

Den 1/6 i år fik vi en ny kommuneplan, den fjerner Bøgebakkearealet fra den bymidte, som Gilleleje har haft siden 2013. Mange borgere og Gilleleje lokalråd er imod denne ændring og finder, at processen med kommuneplanen, har været demokratisk problematisk. Og det vil ovennævnte lokalplansproces også blive. Kan I høre politiker-bemærkningen: »Jamen, det har vi jo netop besluttet i den nye kommuneplan - så det kan vi ikke diskutere igen.« Og så er den borgerinddragelse slut.

Den nye kommuneplan saboterer et demokratisk forløb for udviklingen af en ny lokalplan for bymidtestrukturen i Gilleleje - alene af den grund, at den (kommuneplanen) er vedtaget, før politikerne har haft den mindste kontakt med byens borgere derom.

Den nye kommuneplan gør Bøgebakkeområdet til et boligområde, og straks har socialdemokraterne foreslået, at området skal bruges netop dertil. Under drøftelserne af den nye kommuneplan blev etagebyggeriet i Helsinge bymidte fremhævet som model herfor. Den model går vi ikke ind for i Gilleleje, og det er der flere grunde til.

En af dem er, at det store boligudviklingsprojekt i Gilleleje Syd, hvor der kommer cirka 200 boliger, er tilstrækkeligt. Med disse boliger kommer der 6-800 nye gillelejeborgere og det er da rigtigt mange. Det vigtigste for os er ikke, at byen vokser, men hvordan den vokser. Vi lider ikke af vokseværk - slet ikke af voksehastværk.

Bøgebakkeområdet har været nævnt et par gange, fordi Rema 1000 ønsker at placere sit nye dagligvarehus der og samtidig udvikle et antal bylivsskabende funktioner sammesteds. Her skal nævnes: en grøn velkomstport med motionsredskaber, legeplads og bænke/borde, ca. 100 frie parkeringspladser, et turistbureau og et vandrerhjem. Skulle kommunen dække udgifterne dertil, måtte der spenderes 20-35 mio. skattekroner - alt inklusive. Vi ved alle, at der ville komme til at gå 20 år dermed - mindst. Og det finder vi urimeligt.

Gilleleje lokalråd støtter de tilpassede planer for det nævnte dagligvarehus. Det gør vi, fordi vi ikke finder nogen klare negativer, men et stort antal plusser derved, både for byens borgere, dens handelsliv og dens generelle udvikling. Vi ved, at en sådan klar udmelding ikke passer alle vore politikere. Vi er en ikke partipolitisk forening, der har Gilleleje i centrum for vore aktiviteter - vi bliver ikke politiske ved at argumentere for synspunkter, som visse partier finder upassende, andre passende.

