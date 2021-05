Debat: Ny affaldssortering - spørg os borgere

Af Kirsten Jessen, bestyrelsesmedlem i Gribskov Landligger Forbund og formand for Godhavn Grundejerforening, Lundekrog 2, 3210 Vejby

Vi skal alle sortere vores affald. Det skal ske i 10 forskellige beholdere. Næsten alle landets kommuner har søgt om dispensation for Folketingets tidsfrister, fordi man vil undgå sjusk. Også Gribskov.

Af dagsordenen for mødet d. 20. april 2021 i Udvikling, By og Land (UBL), lægger kommunens administration op til, at UBL og Økonomiudvalget skal anbefale Byrådet forskellige praktiske løsninger, som er afpasset forskellige forhold. F. eks. skal haveaffald afhentes fra skel.