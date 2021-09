Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nu skal bolden i mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nu skal bolden i mål

Gribskov - 19. september 2021 kl. 22:49 Af Bjarne Mørz, Fyrrevej 15, 3200 Helsinge

Nu har der været nok af at spille bolden rundt på banen, så det er på tide også at få bolden i mål.

Den samlede åbningstid for anvendelse af plejehjemmet Helsingegårdens træningscenter, som har været anvendt af plejehjemmets beboere, Gribskov rehabiliteringsbrugere, selvtrænere og rengøring har med den gamle ordning før Coronapandemien lukkede for centret været på i alt 16 timer dagligt og på ugebasis giver det 112 timer.

Gribskov kommune skriver, at der er et stigende behov for mere tid til brugerne i lokalerne inklusiv rengøring. På trods af dette stigende behov, så vælger Gribskov Kommune nu at skære væsentligt i åbningstiderne. Der vil nu kun være åbent maksimum 55 timer på ugebasis.

Gribskov Kommune skriver omkring økonomien, at sundhedsmyndighederne fortsat forlanger ekstraordinær rengøring, men dette stemmer ikke, for alle corona-restriktionerne er ophævet pr. 10. september. Alligevel hævder kommunen, at de vil bibeholde den ekstraordinære rengøring. Dette på trods af, at hver enkelt bruger efter anvendelse skal rengøre og spritte instrumentet af.

Giv gerne mere tid til Gribskovs rehabiliterings brugere, til plejehjemmets beboere, til Senior Centres medlemmer m.m., men hold åbent for selvtrænere nogle eftermiddage f.eks. fra kl. 17.00, om aften til f.eks. 21.00 og i weekenden. Den variable rengøringsomkostning, ser jo, iflg. Seniorcentrets beregning, ud til kun at koste 150,00 pr. person, så derved kan Kommunen bibeholde selvtrænerbidraget på de 299,00 kr., og alligevel have lidt dækning til faste omkostninger. Skulle det vise sig nødvendigt, så vil selvtrænerne sikkert gerne give en halvtredser oveni.

Den øvrige rengøring for rehabiliteringsbrugerne og plejehjemmets beboere er faste omkostninger, som under alle omstændigheder vil være der.

Endelig vil jeg forslå, at Gribskov Kommune (hvis de har behov for det) for fremtiden anskaffer sig et mere faktuelt beslutningsgrundlag omkring træningscentret. Det kunne være hvilke brugergrupper, hvilke tidspunkter, hvor længe anvendes træningscentret m.m.