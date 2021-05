"Vi kan godt forstå, at borgerne i Gribskov syntes, det er underligt, at der er penge til ansættelser, selvom Gribskov i forvejen har en stor administration målt på indbyggertal, skriver Brian Lyck Jørgensen (DF). Foto: Lars Christiansen

Debat: Nej til flere ansættelser

Gribskov - 18. maj 2021 kl. 09:57 Af Brian Lyck Jørgensen, spidskandidat for Dansk Folkeparti, Gribskov Kontakt redaktionen

Tilbage i starten af året valgte et flertal i byrådet at ansætte en medarbejder, som skal føre tilsyn med grønne arealer, og de entreprenører som udfører arbejdet.

På seneste udvalgsmøde i KEO (Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi) var en af beslutningerne, at der nu ønskes ansat en turismekoordinator, til 300.000 kroner, for 6 måneders ansættelse.

Ikke blot ønskes der ansat endnu en person, men flertallet i udvalget ønsker samtidig at bruge 100.000 kroner til kommunikation.

Vi kan godt forstå, at borgerne i Gribskov syntes, det er underligt, at der er penge til ansættelser, selvom Gribskov i forvejen har en stor administration målt på indbyggertal.

Vi kan også se, at hele ældreområdet samt børneområdet har merforbrug hvert eneste år og skal finde million besparelser og et Munkeruphus, der årligt får over 1 million kroner i tilskud, det syntes også underligt - og faktisk er det lidt svært at forstå.

Allerede i budgetforhandlingerne sidste år påpegede vi, at der var brug for flere penge til bl.a. ældreområdet - men desværre var der ikke villighed til at ændre dette.

Skal denne linje forsætte i Gribskov?

Det mener vi ikke, den skal, der er behov for en stor ændring i hvordan pengene fordeles, og samtidig er vores tro på at der efter valget i november vil være et flertal i byrådet som vil sætte borgerne i centrum.

Det kalder vi tryghed og tillid.