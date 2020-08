Debat: Nej til fem-etagers boligblok i Gilleleje

Fedtet ind i et bilag på side 29, står der i et visionsnotat, at der kan arbejdes videre med at opføre en boligblok på op til fem etager i Gilleleje Syd. En sådan boligblok passer ikke ind nogen steder i Gribskov Kommune, ej heller i Gilleleje.

Vi har tidligere set, hvordan et flertal ønsker at bygge højt, senest i Helsinge, på Østergade, hvor et nyt administrativt center ønskes i 5.etager.

Det er meget bekymrende, at en lokalliste i spidsen for denne kommune er med til slet ikke at lytte til de lokale, men i stedet kun ønsker at smadre sjælen i Gilleleje. Visionsoplægget er jo det, som der arbejdes videre med i et lokalplansforslag, så at de fem etager pilles ud, har Dansk Folkeparti svært ved at tro, ellers var det jo pillet i på mødet i UBdvikling, By og Land den 18. august.