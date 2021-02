"Når over 1000 borgere har skrevet under og støtter op om udvikling af området skal man lytte, det er netop derfor vi i dag (tirsdag, red.) fremlagde disse synspunkter," skriver Brian Lyck Jørgensen i sit debatindlæg.

Debat: Nej til ændring af centerområdet

Dansk Folkeparti har tirsdag aften på udvalgsmødet i udvikling, by og land foreslået, at centerafgrænsningen for Gilleleje fastholdes, dog udtages stationsområdet.