Debat: Nej til Rema er ikke død over handlen i Gilleleje

Derfor har vi simpelthen ikke brug for et kæmpebyggeri mod kystvejen.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Rema 1000 ønsker at udvide, ændre lokalplanen og opføre byggeri mod kystvejen.

Denne debat har på det seneste båret præg af, at man enten er for et byggeri og dermed byudvikling, eller også er man i mod, og ønsker at ødelægge byen. En skæv diskurs i vores optik.

Derudover mener vi også, at det ikke ville klæde byen med to kæmpe byggerier ved siden af hinanden ud mod kystvejen.

Vi mener, at vi har en ganske fin centerafgrænsning som den er i dag, og vi ser derfor intet behov for den ønskede udvidelse.

Så vi siger endnu engang nej til et stort byggeri beliggende ved kystvejen. Gilleleje er en velfungerende by med en velfungerende bymidte, og det gør hverken fra eller til med udsigten til et nyt byggeri.

Derfor er vores svar også til Gilleleje lokalråd, at vi ikke ser behovet for et nyt byggeri, og derfor ikke kommer med et nyt forslag til et byggeri i bymidten. Den demokratiske samtale er vigtig at tage, og vi ser derfor frem til at skulle debattere det yderligere.