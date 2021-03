Debat: Naturen trænger til mere plads

Jeg anbefaler hermed byrådet i Gribskov til at engagere sig i initiativet om at blive "Danmarks vildeste kommune." Det er en konkurrence om at blive den vildeste naturkommune frem til 2022. Miljøminister Lea Wermelin har igangsat initiativet ved at sende meddelelse og opfordring til samtlige danske kommuner om at være med til at skabe flere vilde ideer til fordel for insekter, fugle, blomster etc. som danner grundlag for en mere mangfoldig flora og fauna.