"Der kunne også være andre muligheder for at lave tiltag i handelsbyerne, blandt andet med ekstraordinært tilskud til udsmykning i bymidterne, skriver Brian Lyck Jørgensen (DF) i sit debatindlæg.

Debat: Mere fokus på »handl lokalt«

Derfor er jeg også glad for, at et enigt fagudvalg (Kultur, erhverv & oplevelsesøkonomi) støtter op om forslaget fra Dansk Folkeparti.

Der kunne også være andre muligheder for at lave tiltag i handelsbyerne, blandt andet med ekstraordinært tilskud til udsmykning i bymidterne.

Udvalget besluttet i øvrigt at der skal arbejdes hurtigt med tiltaget fra Dansk Folkeparti, og derfor kan der være brug for et ekstraordinært udvalgsmøde for helt konkret at beslutte udformningen på »Handl Lokalt« kampagnen.