- Melby og Tisvilde Hegn er et dejligt område med rigt fugle- og planteliv, skriver Bo Jul.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Melby og Tisvilde Hegn bør blive ny naturnationalpark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Melby og Tisvilde Hegn bør blive ny naturnationalpark

Gribskov - 13. december 2020 kl. 16:14 Af Bo Jul Nielsen (R), byrådsmedlem Gribskov Kontakt redaktionen

Nu får naturen et gigantisk løft med den natur- og biodiversitetspakke, som er blevet præsenteret i fredags. Aftalen sikrer, at vi kan få 13 nye naturnationalparker i Danmark og Bo Jul Nielsen, 1. viceborgmester, Gribskov Kommune, glæder sig over, at vi nu får et grønnere og vildere Danmarkskort.

"I dag er en god dag, ikke bare for naturen, men for os alle sammen. Med den nye aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre og resten af støttepartierne på Christiansborg bliver der sørget for, at vi kan give en mangfoldig natur videre til fremtidige generationer, og at dyr, planter, insekter og svampe får områder, hvor de kan trives bedre", siger Bo Jul Nielsen.

Den triste baggrund for dagens gode nyhed er at Danmark mister arter i et højt tempo. Det drejer sig især om arter relateret til naturlig skov uden træfældning. Derfor har Radikale Venstre længe kæmpet for at give naturen førsteret i udvalgte områder.

Der er endnu ikke sat navn på, hvor de nye naturnationalparker skal ligge, men Bo Jul Nielsen foreslår at Melby og Tisvilde Hegn, der i forvejen er kendt for sin fantastiske natur, bliver ny naturnationalpark.

"Melby og Tisvilde Hegn er et dejligt område med rigt fugle- og planteliv. Ved at gøre området til naturnationalpark vil vi kunne beskytte den unikke biologiske mangfoldighed i området med et sammenhængende areal. Det synes jeg er en rigtig god ide", siger Bo Jul Nielsen.

"Yderligere ligger Melby og Tisvilde Hegn bynært, så muligheden for at udvikle naturen i forhold til friluftsliv, øget turisme, flere kulturoplevelser og selvfølgelig at få flere skoler og daginstitutioner ud i naturen, det ligger lige til højrebenet" siger Bo Jul Nielsen.

I dagens aftale er der afsat 888 millioner kr. til at udlægge urørt skov, etablere nye naturnationalparker og lave en strategi for forvaltning af truede arter.

For midlerne vil det være muligt at få 75.000 hektar urørt skov og etablere 13 nye naturnationalparker. Se yderligere om aftalen og diverse faktaark på ministeriets hjemmeside mfvm.dk.