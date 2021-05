Debat: Massive jordtransporter til Esrumgård

Borgmesterens svar på det åbne brev

Anders Gerner Frost, borgmester (Nyt Gribskov)



Først vil jeg på vegne af byrådet gerne sige tak for det åbne brev fra over 70 borgere om opfyldning af en lavning på Esrumgård. Det betyder rigtig meget for os, at I bekymrer jer om lokalområdet, og at I siger det til os. I denne sag er der dog ikke meget, vi kan gøre. Jordpåfyldningen i lavningen er nemlig lovlig, selvom det ikke pynter i landskabet, mens det står på.



Landzonetilladelsen fra 2004 er det retslige grundlag for jordpåfyldningen, og den angiver ikke en specifik jordmængde, og den angiver heller ikke et præcist afgrænset areal.



Derfor kan vi som politikere ikke bede om en genopretning. Jeg synes dog, det er vigtigt at få med, at lodsejer har fået tilladelsen på den betingelse, at arealet bliver retableret til dyrkningsformål.



Det betyder, at der skal tilføres et muldlag til afslutning af projektet. Vi har fået oplyst af ejeren i februar, at afrundingen af projektet er i gang, og dermed vil området på sigt begynde at se naturligt ud igen og blive en del af landskabet.