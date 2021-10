Hård kystsikring gør det svært at færdes langs stranden. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Man kan ikke gå ture langs stranden her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Man kan ikke gå ture langs stranden her

Gribskov - 01. oktober 2021 kl. 15:48 Kontakt redaktionen

Af Jens Rane Holck, spidskandidat for SF, Tisvilde bygade 38, 3220 Tisvildeleje

Vi skal passe på at grådighed ikke gør vores fælles kommune mindre.

En række kystsikringslag og private lodsejere benytter hård kystsikring mod bølgerne. De tænker vel næppe over, at stranden er vores sidste vilde natur, endsige over vores fælles lovgivne adgang til og langs kysten.

Øst for Gilleleje havde vi for nyligt en sandstrand. Nu har vi hård, ufremkommelig kystsikring som ingen kan færdes på.

I Gilleleje er det således lykkedes nogen at hælde sten ulovligt ud over stranden. Jeg så helst at retten talte, og at de samme maskiner, som bragte stenene til kysten, skubbede dem ud i vandet igen, fx som undersøiske rev.

I SF vil vi ikke lade den enkelte spærre for de mange. De få, der ejer hus ved vandet, vil ofte gerne have det for sig selv, og netop derfor findes der en lov, som giver os andre adgang. I SF har vi tænkt os at kæmpe med næb og kløer for vores ret til adgang til havet.

Lad stå til i vores sidste vildmark og lad nogle meter af kyst og klint falde i havet. Så får alle vi andre adgang.

Jens Rane Holck, kandidat for SF Gribskov