I denne uges Ugeposten fortalte Ib Petersen om sin kone Ruths sidste tid. Han er stadig chokeret over den behandling, kommunen gav hende. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Man kan ikke bortforklare sådan et svigt - der skal styr på sygeplejen nu

Gribskov - 16. januar 2021 kl. 07:48 Af Trine Egetved, Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Jeg er tom for ord og virkelig rystet over, at en terminal borger i Gribskov er blevet behandlet, som vi kan læse om i denne uges udgave af Ugeposten.

Jeg har derfor i dag stillet forvaltningen følgende spørgsmål: "Hvordan undgår man at overse, at der ikke har været en visitator hos en terminal syg nyudskrevet borger?

Hvilke It-systemer er der, som kan give en alarm, hvis der ikke er registreret besøg?

Hvordan undgår man, at borgere, som ligger pa Helsingegården, ikke har brugte bleer pa gulvet?

Og tilsikrer, at medicinen bliver givet rettidigt, samt at borgere, som ikke selv kan spise, får hjælp til det?

Da byrådet besluttede nye serviceniveauer, fik vi besked om, at der kunne gives bad efter behov.

Har man et behov for mere end et bad hver 14. dag, nar man bruger ble?

Hvordan sørger vi for, at borgere, som er døende, kommer herfra med værdighed og omsorg?

Jeg mener ikke, et sådan svigt, som vi kan læse om, på nogen måde kan bortforklares eller undskyldes.

Derfor vil jeg gerne vide, hvordan det sikres, at noget lignende ikke sker igen."

Nu er det 3 år siden, at hjemmesygeplejen blev hjemtaget og skulle være kommunal, fordi nogle af ideologiske årsager mente, at det ville blive et bedre tilbud.

Men disse svigt fortsætter. Og der SKAL styr pa den sygepleje nu.

Jeg tror, at hver enkelt medarbejder knokler alt det, de kan, men der mangler en overordnet struktur og klare forretningsgange. Og så skal der ses på at skabe en arbejdsglæde og et arbejdsmiljø, som gør, at man har lyst til at blive i sit job, så medarbejderne ikke konstant udskiftes, og vikarforbruget eksploderer.

Det handler om en nærværende, tydelig og kompetent ledelse, der ikke er bange for at ga forrest og tage en tørn i marken, nar det brænder på. Jeg håber, at udvalget omgående går i gang med at fa rettet op på kvaliteten.

Et sådan svigt kan ikke undskyldes eller bortforklares. Det kalder på handling!???