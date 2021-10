Send til din ven. X Artiklen: Debat: Løft på specialområderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Løft på specialområderne

Gribskov - 06. oktober 2021 kl. 16:26 Kontakt redaktionen

Allan Sørensen, Vangeledsvej 16, 3210 Vejby

Byrådskandidat KV21 - NytGribskov

Hvor er det dog dejligt at læse i den nye budgetaftale at der er fundet penge til et løft på velfærdsområderne hos børn, unge og ældre, og det varmer mig især at specialområderne får tilført mere økonomi.

Det er vigtigt for mig, at vi har et system hvor det offentlige støtter og hjælper de udsatte og svage som ikke kan klare sig selv. Men vi skal samtidig turde stille krav og forventninger til de udsatte og svage. Ikke med "noget for noget" tanken for øje, men derimod med visionen om at jo mere medansvar og medbestemmelse den enkelte oplever, jo større chance vil der være for at opleve et meningsfuldt liv - på trods af de udfordringer den enkelte måtte have. Disse forventninger skal selvfølgelig tilpasses den enkeltes situation og muligheder.

Jeg tror nemlig meget på at et liv fyldt med medbestemmelse, medansvar og meningsfuldhed giver større mulighed for øget livskvalitet.

Vi skal som kommune tage det ansvar, og optimere rammerne for at de udsatte borgere får mulighed, energi og lyst til at påtage sig det ansvar, som er muligt.