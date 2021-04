Kristoffer Høy Sidenius, rektor på Gribskov Gymnasium. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Lad vore syriske elever blive på gymnasiet - og i Danmark!

Gribskov - 21. april 2021 kl. 14:35 Af Kristoffer Høy Sidenius, rektor Gribskov Gymnasium Carl-Jørgen Bindslev, bestyrelsesformand Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

I de seneste uger har man kunnet følge de hårrejsende historier om unge syrere, der er under uddannelse i Danmark, men som nu skal sendes tilbage til det Syrien, som alle andre lande i Vesteuropa end Danmark betragter som livsfarligt for eventuelt tilbagevendende flygtninge.

Det er beskæmmende, at dansk udlændingepolitik er blevet decideret inhuman og hjerteløs.

På Gribskov Gymnasium har vi flere elever, som kommer fra Syrien. De er pligtopfyldende, hårdtarbejdende og altid i godt humør. De er næsten ikke til at skelne fra vore danske elever. De er en gevinst på alle måder, ikke bare for gymnasiet, men for det danske samfund.

De har knoklet hårdt for at lære dansk, og nogle af dem er tæt på at blive studenter og klar til videreuddannelse i Danmark. Men det tillader regeringens udlændingepolitik ikke. De unge og deres familier skal sendes "hjem" for at være med til "at genopbygge" Syrien, som integrationsministeren formulerer det. Det er absurd! De unge syrere og deres familier er efter fem år faldet til i Danmark - de er blevet en naturlig og kulturlig del af vores samfund. De har vist deres værd, og de skal naturligvis have lov til at blive på gymnasiet og siden fortsætte deres liv i Danmark, hvis det er det, de gerne vil!

Der findes som bekendt ikke en udvekslingsaftale med Syrien, så syrere kan ikke sendes "hjem", hvis de ikke selv ønsker det. Når de "hjemsendes", er "hjem" et i Danmark beliggende udrejsecenter, der, som en af eleverne så præcist beskriver det, er et fængsel. Flere af disse centre drives da også af Kriminalforsorgen. De "hjemsendte" er godt nok ikke fysisk låst inde, men de må ikke deltage aktivt i samfundet, når de sidder funktionelt indespærret på et udrejsecenter. De kan altså ikke gøre deres ungdomsuddannelse færdig uanset hvor tæt, de er på at få sat studenterhuen på hovedet, eller - når det måtte blive aktuelt - videreuddanne sig til lærer eller måske sygeplejeske.

Retorikken omkring udlændinge og indvandrere har længe været ubehagelig, uværdigt og til tider uhyggelig, og samtidig er stramningerne i udlændingepolitikken blevet indført med lov efter lov efter lov. Det er på tide at gøre op med det. Danmark bør ikke være forbeholdt "danskere". Danmark bør være et åbent land med åbne uddannelsessteder, hvor vi tager imod og behandler alle flygtninge med venlighed og respekt. At nå dertil, altså at blive det åbne, fordomsfrie og generøse land, som vi husker det fra ikke så længe siden, vil tage tid.

Men et skridt i den rigtige retning vil være at droppe alle tanker om at sende de til Danmark flygtede syrere tilbage til et land, der forsat ledes af en præsident, der har myrdet over 400.000 af sine egne borgere, og som den danske regering paradoksalt nok ikke ønsker at samarbejde med.

I stedet bør Folketinget tildele de unge syrere blandt andet på Gribskov Gymnasium og deres familier dansk statsborgerskab eller som minimum permanent opholdstilladelse.

Det fortjener de, og det vil være sundt for Danmark. Spørg selv erhvervslivet.