"Jorden er jo erhvervet og derfor bør den også udvikles, det var vel også den konservative drøm med Ferdinandsen i spidsen tilbage 2013," skriver Tonny Nalepa Jensen fra Nyt Gribskov i sit debatindlæg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os glæde os over udviklingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os glæde os over udviklingen

Gribskov - 03. februar 2021 kl. 11:51 Af Tonny Nalepa Jensen, Nyt Gribskov Kontakt redaktionen

Jeg kan se, der i pressen og forskellige sider på Facebook debatteres området Troldebakkerne.

Jeg var ikke medlem af byrådet på tidspunktet for investeringen i dette område, men kan læse mig til, at området blev erhvervet af Jan Ferdinandsen (Konservativ) og ejeren var en landmand, som også sad i byrådet for partiet Venstre.

Det er der jo intet forkert i, da det meste jord omkring byerne efter enevælden, er ejet af bønder og disse som oftest var medlem af partiet Venstre.

Jeg er overordnet af den opfattelse, at det er markedet, der bestemmer prisen for et jord stykke.

Selvfølgelig skal en kommunalbestyrelse forsøge at købe så billigt og sælge så dyrt som muligt.

Men jorden er jo erhvervet og derfor bør den også udvikles, det var vel også den konservative drøm med Ferdinandsen i spidsen tilbage 2013.

Tankerne har vel været at få opført forskellige boligformer, som kunne tiltrække nye borgere til kommunen, samt nogle seniorboliger, således at den ældre generation kan fraflytte deres parcelhuse og stadigvæk blive i lokalmiljøet og hermed give plads til nye børnefamilier til gavn for vores kommune som helhed.

Nye medborgere skaber grundlag for, at vi kan fastholde og udvikle vores bysamfund, skabe grundlag for at Helsinge handelsliv forhåbentligt kan vokse.

Det skaber basis for vores institutioners, skoler, samt kultur og idrætsforeninger kan udvikles - også i årene fremad.

Om Troldebakkerne som enkeltstående case, uden at medregne skatteindtægter fra nye borgere, bliver en god business case? Ja det er måske tvivlsomt - men det falder jo tilbage på anskaffelsesprisen samt omkostningerne ved byudvikling.

Men jeg tænker, at man alle steder i landet kan finde eksempler på handler af jord, hvis priser set i bagklogskabens lys ikke giver mening.

Men livet leves forlæns og forstås tit baglæns, og jeg ønsker ikke at bebrejde hverken Jan Ferdinandsen eller den pågældende sælger.

Jeg glæder mig nu blot over, at vi nu ser en udvikling i vores kommune efter mange års stilstand og en kommune og et stort politisk flertal med en dygtig administration som endelig er i stand til at tiltrække både investorer samt nye borgere.

Lad os nu glæde os over, at vi udvikler Gribskov til gavn for alle.

Det har altid været min drøm.