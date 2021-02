Debat: Lad hjemmeplejen køre i grønne el-biler

Der er i øjeblikket tre ladestationer til elbiler i Gribskov. Elbil-ejer Peter Bager (på billedet) har tidligere fortalt til sn.dk, at han mener, det er for lidt. Nu opfordrer Maria Stigsby i et debatindlæg kommunen til, at kommunen kigger på mulighederne for at lease el-biler til hjemmeplejen. Foto: Kim Rasmussen