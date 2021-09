- Pengene kommer måske til at mangle i balancen for en tid. Men hvis det betyder, at vores børn kan undgå at mistrives, så er det i orden, skriver Jens Rane Holck, KV21 kandidat for SF Gribskov, i sit debatindlæg.

Debat: Lad det koste

Jeg løber gerne skrigende rundt inde i hele kommunen bestyrelse for at undgå det. Bare der forbliver ro på, hvor det gælder, nemlig ude hos børnene.

Vi støtter derfor ikke ideen om en økonomisk taskforce, som først besvarede deres opdrag om at spare penge med at flytte flere elever fra specialområdet ind i klasselokalerne, og nu vil samle specialområdet på færre matrikler.

Pengene kommer måske til at mangle i balancen for en tid. Men hvis det betyder, at vores børn kan undgå at mistrives, så er det i orden.

Spørg hvilke som helst forældre, hvad børn koster. Al din tid plus lidt mere.

Økonomi er at forvalte samfundets ressourcer. Vi har ikke råd til at spare på børneområdet. Så må det koste lidt mere for en periode.

Godt arbejdsmiljø i toppen som i bunden smitter i sidste ende af på helheden.

Lad os investere i fællesskabet, hvor vi kan, og begynde med børnene.