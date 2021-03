Debat: Kunstgræsbane til Vejby

Kunstgræsbanen i Vejby bliver et kæmpe løft for Vejby-Tisvilde Fodbold (VTF), og giver samtidig nye spændende muligheder for Sankt Helene Skole for idræt og bevægelse udendørs hele året.

Den vil blive indbydende i al slags vejr for både de yngste børn 4-6 år og for seniorer plus 60 (bare for at nævne to af de ny hold, VTF har startet i 2020).