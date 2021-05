Debat: Kommuneplan 2021-2033

"Undertegnede skrev bl.a. i forhøringen, at en ny bymidteafgrænsning kan betyde, at både havnens og den gamle bydels særpræg er i fare, hvis områderne bliver en del af bymidten," skriver Helle Friis og Roland Schultz i deres debatindlæg. Foto: Allan Noerregaard

Gribskov - 03. maj 2021 kl. 21:11 Af Helle Friis og Roland Schultz, Gilleleje Strandvej 120, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen

Vi er imod ændringen af bymidteafgrænsningen i Gilleleje, og der er mange vigtige aktører i byen, der er enige med os i dette synspunkt.

I forhøringer til kommuneplanen skriver Gilleleje Havn ved formand Per Klug bl.a.: Gilleleje Havnelaug er alene interesseret i at fastholde den planmæssige status for havnens område.

Museumsinspektør Jon Voss skriver bl.a.: at det i forhold til den forslåede nye afgrænsning af Gilleleje bymidte er væsentlig at tilsikre, at de kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier, der er omfattet af den bevarende lokalplan 15.31, sikres.

Lokalrådet ved Leif Tang Lassen skriver bl.a.: at Lokalrådet ikke går ind for statusændring af det gamle Gilleleje.

Undertegnede skrev bl.a. i forhøringen, at en ny bymidteafgrænsning kan betyde, at både havnens og den gamle bydels særpræg er i fare, hvis områderne bliver en del af bymidten.

Kommunens kommentar til ovenstående er dels, at det stadig vil være lokalplanerne, der regulerer de planmæssige forhold i området, dels at lokalplan 15.31 for det gamle Gilleleje stadigvæk gælder, og dels at en ny afgrænsning vil i fremtiden gøre det lettere at planlægge butikker i området.

For os lyder det ikke troværdigt, hvorfor skulle processen med at ændre lokalplanerne så starte nu?

Vi må påpege, at kortmaterialet på side 57 ikke er korrekt. Gilleleje Bymidte lokalplan 15.49 af oktober 1990 indeholder ikke området fra den bevarende lokalplan 15.31 af december 1988. De to lokalplaner grænser op til hinanden ved Søborg Kanal. Den gamle bydel skal ikke være blå.

Vi støtter, at Rema-investoren - som med stor opbakning fra byens borgere - kan bygge på Bøgebakken, hvilket betyder, at det nuværende centerområde skal bibeholdes. Det vil betyde mange p-pladser - som er tiltrængt - et flot byggeri, et grønt område og trafikken ned til den nuværende Rema af store lastbiler og mange personbiler vil forsvinde.

Havet, havnen, museet og den gamle bydel er Gillelejes hovedattraktioner, derudover er der i dag mange dejlige butikker i bymidten. Vi ønsker ikke, at havneområdet skal ligne Hundested med masser af turistbutikker og restauranter på havnen - og en bymidte der er helt død.

Under punktet kulturhistoriske bevaringsværdier i forslaget til ny kommuneplan står der bl.a.: Specielt langs Havnegade, Lille og Store Strandgade opleves og fornemmes den tætte struktur med de små og tæt placerede gamle fiskerboliger.... Havnen er central for Gilleleje og dens historie, området består af et aktivt havnemiljø, med både Sjællands største aktive fiskerhavn, bådebyggeri, lystbådehavn, maskinværksted, fiskeaktion og mindre restauranter... Dejlige ord fra Gribskov Kommune, der tilsyneladende er stolte af havnen og området indenfor den bevarende lokalplan. Hvorfor er det så lige, det skal laves om? Hvorfor har Byrådet så travlt med at ændre kommuneplanen, når den nuværende kommuneplan gælder frem til 2025?

Vi går ind for en uændret bymidteafgrænsning i Gilleleje.

