Debat: Kommunen ligger under for private interesser

Gribskov - 07. februar 2021 kl. 10:50 Af Hans Henrik F. Svensson, bestyrelsesmedlem DN Gribskov, Skovridervænget 7, 3220 Tisvildeleje

Gribskov Kommune har for nylig haft Dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33 i forhøring. Forslaget omfatter forskellige områder, der ifølge forslaget vil blive udlagt til byzone og bebyggelse i en kommende kommuneplan. De områder der indgår i forslaget er et område i Helsinge ved Skoven 3-7, et område ved Nejlinge By, et ved Skærød, et ved Ramløse Øst, et vest for Vejby og endeligt et ved Esrum Øst.

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov (DN) har indgivet et høringssvar hvor vi gør opmærksom på, at der især er to af de områder, der er udpeget til at indgå i kommuneplanen, som er særlig problematiske. Det drejer sig om Skoven 3-7 og Esrum Øst.

DN mener, at disse områder skal tages ud af enhver kommende planlægning og bevares som de grønne åndehuller de er i dag.

Skoven 3-7 i Helsinge har i den nugældende kommuneplan status af bevaringsværdigt grønt rekreativt naturområde og rummer både et vådområde og forskellige arter, som kræver særlig beskyttelse. Området er et meget benyttet nærrekreativt naturområde.

Dette område ønsker kommunen nu bebygget på tværs af al rimelig kommuneplanlægning.

Bebyggelsen af Esrum Øst bliver ganske vist udsat til en senere kommuneplanlægning, men er alligevel med i kommunens oplæg.

DN mener, at bebyggelse af dette område langs Esrum Kanal helt bør udgå af enhver kommende kommuneplanlægning. Miljøcenter Roskilde, som var en statslig tilsynsmyndighed, nedlagde i sin tid veto mod at det blev bebygget.

Man fandt at områdets bevaringstilstand er unik med mange landskabelige kvaliteter i dalstrøget.

Der er så mange vådområder og beskyttelseslinjer i det grønne område, at DN finder, at enhver tanke om bebyggelse fortsat bør afvises.

Det er karakteristisk for alle de udlagte arealer, at det er arealer som er opkøbt af private interesser og hvor bygherren nu har ønsket, at arealerne skal indgå i den kommende kommuneplanlægning.

Det er omvendt planlægning, hvor det er private der styrer udviklingen, i stedet for at det er kommunen. Det kan undre DN, at kommunen i den grad ligger under for tilfældige privatøkonomiske interesser.

I det hele taget bærer forslagene i oplægget til dele af en kommuneplan præg af, at kommunen på tilfældig vis vil lade byerne vokse ved knopskydning ud i den omkringliggende natur uden en overordnet langsigtet kommunal planlægning. Det er privatøkonomiske interesser der styrer.

Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om det er ønskeligt at kommunen fortsat skal vokse på denne måde med større og større byer og mindre og mindre plads til den natur vi alle holder af. Kommunen er en natur og turistkommune som bør bevares. Den skal således fortsat gerne være attraktiv at bo i for de nuværende beboere og sommerhusejere og skal også gerne i kraft af vores unikke natur stadigvæk kunne tiltrække mange turister.

DN håber, at Gribskov kommune i den endelige kommuneplan træder i karakter som kommune, griber styringen, og udarbejder en langsigtet og gennemtænkt kommuneplan som tager hensyn til naturen og som er i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser, som kommunen i en række tilfælde negligerer i sit forslag. En kommuneplan man kan regne med.