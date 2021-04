Som socialdemokrat og medlem af KEO, er jeg glad for, at vi som et enigt udvalg valgte at bakke op omkring vores detailhandel og erhvervsliv i Gribskov," skriver byrådsmedlem Pia Foght (S). Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Køb lokalt i Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Køb lokalt i Gribskov

Gribskov - 11. april 2021 kl. 14:44 Af Byrådsmedlem Pia Foght (S) Kontakt redaktionen

I takt med at regeringen åbner mere og mere op for samfundet og dermed også de lokale erhvervsdrivende i Gribskov, er der brug for, at vi politisk sætter fokus på at få både lokale borgere og besøgende, i form af turister, til at handle lokalt.

På mødet i KEO (udvalget Kultur, oplevelsesøkonomi og Erhverv) den 9. marts, var det et enigt udvalg, der ønskede at sætte fokus på vigtigheden af at handle lokalt. Dette ønske skal ske gennem en kampagne rettet mod borgere og besøgende i Gribskov.

Som socialdemokrat og medlem af KEO, er jeg glad for, at vi som et enigt udvalg valgte at bakke op omkring vores detailhandel og erhvervsliv i Gribskov.

I en tid, hvor det er svært økonomisk, at få enderne til at hænge sammen hos vores erhvervsdrivende, er det vigtigt, at vi som borgere og byråd i Gribskov bakker op som et stærkt fællesskab for vores byers eksistens fremover.

Vi skal i et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland arbejde for, at vi fortsat om 10 år har velfungerende byer i Gribskov Kommune.