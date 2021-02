Artiklen: Debat: Klar til at ryge under bussen

En lang række oplysninger fra vores lokale »Museum Nord Sjælland« fortæller, at vi for blot 6 -7000 år siden havde 6-8 meter højere vandstand i Gilleleje. Det er påvist blandt flere ved fund nyligt af pilespidser af benstykker med flint indsatser. De er fundet, da man gravede ud til vores forretningscenter midt i Gilleleje. Efterfølgende begynder man naturligvis at lede efter spor som kan bekræfte det fundne.

Det bliver fremvist igennem vores gode lokale museums blad »Kanalen« der viser Søborg Sø og Arresø med åbent hav-niveau ud til Kattegat. Indrømmet så har jeg også gennemlæst professor Ole Humlums »Naturen styrer klimaet.« Han har påvist, at vore klode Jordens vinkel til Solen er af afgørende betydning over 10 - 100.000 år for vores klima og dermed temperatur, nedbør mm. over tiden, hvilket er vist igennem mange observationer.