Ugeposten kunne i sidste uge fortælle historien om nu afdøde 70-årige 'Hans Pedersen', der ifølge en ven blev svigtet af Gribskov Kommune. Foto: Jeppe Helkov

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kære Per, jeg håber inderligt, at du er fejlciteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kære Per, jeg håber inderligt, at du er fejlciteret

Gribskov - 08. oktober 2020 kl. 08:08 Af Lene Clausen, Dyrekærgårdsvej 15, 3220 Tisvildeleje Kontakt redaktionen

Kære Per Ullerichs, Nu håber jeg inderligt, at Ugeposten ikke har citeret dig korrekt i sagen angående behandlingen og plejen af en borger, som i artiklen går under pseudonym Hans Pedersen.

For har Ugeposten citeret dig korrekt, håber jeg i den grad, at der huskes på, hvem det er, der betaler lønnen til kommunens ansatte: Det gør borgerne.

Vi betaler ikke for en ledende ansat til sikkert en ganske pæn årsløn for umiddelbart at mangle indsigt eller have hjerte på rette sted.

Det her var et menneske, der bliver talt om. Ikke en ting!

Jeg bliver SÅ forarget over den behandling, vores ældre får i kommunerne i dag - og den manglede forståelse i omsorgen omkring dem.

Jeg har ligeledes oplevet, at det er totalt umuligt at få hjælpemidler, både til mig selv, men også min demente mor, der dog bor i Hillerød Kommune.

Det ændrer dog intet på, at der er en total mangel på smidighed og løsningsorienteret tilgang til kommunens borgere.

Hvor er den tidligere indstilling, som jeg oplevede i starten af år 2000 og nogle år frem, at man så en ære i at hjælpe borgerne og i sit eget arbejde?

Vi borgere blev da ikke mistænkt for at ville snyde eller lyve os til kommunens penge, som det bestemt føles nu. De ansatte og borgerne viste, at de penge, kommunen havde, var penge, som borgerne i kommunen netop havde bidraget med. Også med at betale for kommunens ansatte.

Er der problemer med lovgivningen i, at hjælpemidler ikke kan skaffes hurtigere? Løs dem. Stop med at lægge ansvar fra jer, og stop helt med at give borgerne ansvaret. Vær jeres opgave bevist, og tjen borgere og dermed kommune.

Når en mand har brug for en toiletstol, så skal den senest stå der to dage senere.

Til din oplysning, Per, kan jeg oplyse dig om, at en toiletstol kan fås til under 1.000 kr.

Her kan vi sende regnskabet videre til en 4. klasse, som så sikkert hurtigt kan regne ud, at skal kommunen først læse et ønske om hjælpemiddel igennem, dernæst bruge tid på at arrangere visitation, tage ud til borgere af ca. 1-2 timers varighed, kørsel frem og tilbage, udfyldning af skemaer, bestille stol og evt. bringe stol ud - hvad tror du så er billigst?

At stole på borger, når der siges, at det er et behov, og dermed hurtigt få den afleveret? Eller jeres fremgangsmåde?

Men mest forfærdeligt er retorikken, som sikkert er lært på en uddannelse, med, at man ikke vil betvivle borgerens syn eller følelser.

Hold nu op med alt det korrekthedssnak, og hav mod til at svare anstændigt og værdigt på spørgsmålet.

Ved at svare som du gør, bliver der nemlig samtidigt svaret alt andet end det, du tror. Med en total ligegyldig, følelsesløs og total uinteresseret chef for netop det område, hvor hjerte, indlevelse, mod og integritet betyder og tæller allermest.

Hold op med alt det bureaukrate, lyt til borger, tænk som borger, og ønsk at gå efter det bedste.

For det her er ikke første sag, laaaaaangt fra. Så vis nu, at du, Per, vil de borgere, der rent faktisk har ansat dig, og som du tjener.

At du er den ansatte, der vil gøre en forskel og vil tage godt vare på de mennesker, som dit job giver dig ansvar for!

Men som sagt .... Jeg håber, du blot er fejlciteret!

relaterede artikler

Debat: Arrogance ud over det normale 07. oktober 2020 kl. 04:54

Dødssyg mand lå i sit eget tis: Det har været så uværdigt 03. oktober 2020 kl. 19:10