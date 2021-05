Debat: Jobcenteret skal også være med til at skabe tillid

Jobcentrene i Danmark er - i min verden - stadig i en opbygningsfase i forhold til borgerne, skriver Tonny Nalepa Jensen (NG)

Gribskov - 20. maj 2021 kl. 16:53 Af Tonny Nalepa Jensen, byrådsmedlem, Nyt Gribskov Kontakt redaktionen

Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen i Danmark er fordelt på tre niveauer: nationalt, regionalt og lokalt.

For den lokale beskæftigelsesindsats er det Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, der i høj grad danner rammen for den indsats, der ydes på vores jobcenter i Gribskov. Jobcenteret løser kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen at få ledige i job og uddannelse.

Den primære konstante opgave er at have fokus på borgernes jobmuligheder og samtidig hjælpe vores lokale virksomheder med at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

Herudover er fokus at få personer med nedsat arbejdsevne til at opnå en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Ligesom der skal være fokus på, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, således at de også på sigt kommer ind på arbejdsmarkedet.

Vi skal kontinuerligt som lokalpolitikere stille spørgsmål, om vi på vores jobcenter gør det godt nok? Lever vi op til lovgivningen? Får jobcenteret i så høj grad som muligt formidlet den information om jobcenterets opgave, således at den enkelte borger, der er i kontakt med jobcenteret, også forstår, hvorfor og ikke mindst hvordan jobcenteret arbejder?

Det vigtige for mig politisk er, at vi altid ser på vores systemer udefra og ikke mindst lytter aktivt til de tilbagemeldinger, der kommer fra borgere og virksomheder, der er i berøring med jobcenteret, gør vi det godt nok? Kunne vi lytte mere? Et grundlæggende princip i et demokrati er tillid, og tillid er noget man opbygger. Jobcentrene i Danmark er - i min verden - stadig i en opbygningsfase i forhold til borgerne.

Jeg vil politisk kontinuerligt i fagudvalget forsøge at tage udgangspunkt i den enkeltes oplevelse og arbejde for, at vi - også i jobcenter-regi - er opmærksomme på, om vi er gode nok til at formidle, guide og ikke mindst til at skabe tillid hos de borgere, vi skal hjælpe.