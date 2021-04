Jo mere handel, jo bedre, mener byrådsmedlem Jørgen Simonsen.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jo mere handel, jo bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jo mere handel, jo bedre

Gribskov - 04. april 2021 kl. 14:36 Af Jørgen Simonsen (V), Byrådsmedlem Kontakt redaktionen

Allerførst tak til alle gode kræfter som arbejder aktivt for at bevare den eksisterende afgrænsning i centerplanen for Gilleleje.

Jeg er, som tidligere meddelt, stærk modstander af begrænsningen som gør, at man bevidst hindrer Gilleleje i at udvikle sig med forretningen på Bøgebakken. En centerplan, som et byråd for flere år tilbage syntes var det, der skulle til for at udvikle Gilleleje, er nu pludselig ikke nogen god idé, hvorfor? Det skaber myter for udvikling/afvikling af byen, det minder alt for meget om Korsbæk.

En stærk aktør vil noget nyt, og de eksisterende gamle forretninger kæmper imod og er nok i sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor man har denne holdning. Enhver kan da se, at jo mere handel, man kan trække til dette område, jo bedre for byen.

Jeg melder klart ud, at jeg er stor tilhænger af det arbejde, som Rema 1000 og lokalområdet og andre aktører har lagt i at få lavet dette projekt, og jeg ser med glæde og vil arbejde for, at det bliver gennemført. Det vil være et løft for byen at få udviklet dette område med vandrehjem, masser af parkeringspladser, turistbureau og sidst, men ikke mindst, kan det være en redning af Gillelejehallen og en styrkelse af Bakkeselskabet.

Lad os nu se opbakningen til dette fantastiske projekt. Og tak til alle lokale kræfter, som ønsker udvikling.