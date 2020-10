"Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag. Men jeg kan gentage, at den berører os dybt. Det er en ulykkelig sag, og jeg udtrykker min dybeste medfølelse for de involverede," skriver velfærdsdirektør Per Ullerichs.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg og mine medarbejdere er dybt berørte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg og mine medarbejdere er dybt berørte

Gribskov - 07. oktober 2020 kl. 05:00 Af Per Ullerichs, velfærdsdirektør i Gribskov Kommune Kontakt redaktionen

Svar på Jørgen Hasselkjærs læserbrev publiceret i Ugeposten 7.-8. oktober.

Først og fremmest vil jeg beklage den oplevelse, som Helle Jensen fortæller om i artiklen her i avisen den 29. september 2020. Den beskrivelse af forløbet, som fremgår af artiklen, kan på ingen måde forenes med det, som jeg og Gribskov Kommune står for, når det gælder pleje af vores ældre og udsatte borgere. Jeg og mine medarbejdere er alle dybt berørte af beretningen og den utryghed, som den bringer med sig.

Jeg beklager også min egen fremtoning i de citater, som er bragt. Samtidigt må jeg stå ved dem. Fordi det er sådan, at mens en journalist er i sin gode ret til at spørge til en konkret sag, så er jeg forpligtet til at tage hensyn til det enkelte menneske, og jeg må ikke udtale mig om navngivne personer.

Derfor bliver mine udtalelser generelle, og de kommer også til at stå i voldsom kontrast til det forløb, som bliver beskrevet i artiklen. Det handler netop om ansvar: Det er mit ansvar at beskytte og respektere borgere og deres pårørende, som ikke kan svare for sig selv - uanset sagens karakter.

Når det er sagt, så må jeg understrege, at der på ingen måde er tale om ligegyldighed. En sådan sag vækker meget stor eftertanke og har et stort efterspil, som har betydning for hele sundhedsområdet i Gribskov Kommune. Det oplever man ikke som læser af Ugeposten. Men forhåbentligt vil man opleve det som borger ved, at der bliver længere og længere imellem beretninger som denne. For jeg kan love dig, at ikke bare jeg, men også alle mine kollegaer har Gribskovs borgere for øje, og vi ønsker at betjene jer alle 40.000 bedst muligt.

De udekørende medarbejdere gør en kæmpe indsats. Vi ønsker alle at give vores borgere den bedst mulige pleje. Det står vi på mål for - hver dag.

Hvordan kan det så gå så galt? Når man ser på forløbet, som er beskrevet i Ugeposten den 29. september, så tænker jeg, at der er nogle overordnede dilemmaer i det her, som vi bliver udfordret af gang på gang.

Det ene er selve overgangen fra hospitalet til pleje i egen bolig. Generelt er overgangen fra den regionale pleje til den kommunale pleje sårbar. Det er sådan, at visitationen altid er i dialog med udskrivende afdeling fra hospitalet. Visitationen sikrer sig overblik over borgers behov i forbindelse med udskrivelsen og opstarter relevant hjælp. Her skal mange ting vurderes på kort tid, og vi overtager som kommune generelt flere og flere opgaver i den forbindelse.

Det andet dilemma er tilfælde, hvor en borger har fravalgt pleje. Nogle borgere har et ønske om at være i deres eget hjem i den sidste tid.

Kommunen understøtter med den hjælp og pleje, som aftales med den enkelte borger i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge. Her er det grundlæggende vigtigt, at vi respekterer borgerens ønske, og det kan være en svær balance, hvis der opstår en forværring.

Fælles for begge dilemmaer er, at tid er en afgørende faktor, og det kan have uhensigtsmæssige konsekvenser.

I nogle sygdomsforløb kan det ske, at hjælpen ikke når frem eller justeres i rette tid. Men for mig er det vigtigt at understrege, at det vil være en undtagelse og ikke reglen. Ledelse og medarbejdere arbejder målrettet på at give den bedst mulige pleje, herunder også at justere plejen efter behov. Jeg kan forsikre alle borgere, at ingen ønsker, at borgere skal ligge alene eller ikke hjælpes efter et fald. Og når det gælder den afsluttende smertestillende behandling, så vil det altid være den værdige omsorg, der er vores udgangspunkt.

Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag. Men jeg kan gentage, at den berører os dybt. Det er en ulykkelig sag, og jeg udtrykker min dybeste medfølelse for de involverede.

Der sker fejl, det kan ikke undgås. I de tilfælde, hvor noget går galt, tager vi det op for at lære og blive stadigt bedre i vores pleje. Jeg er ikke i tvivl om, at mine medarbejdere gør deres bedste. Når det i nogle tilfælde ikke er godt nok, så er det mit ansvar at finde frem til, hvordan vi skaber bedre rammer for at sikre borgerne den bedst mulige hjælp.

Det er et ansvar, som jeg tager dybt alvorligt.