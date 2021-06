I Blistrup har der været et ønske om at selvstændiggøre den lokale skole. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Debat: Jeg håber, at byrådet vil lytte til borgerne i Blistrup

Gribskov - 22. juni 2021 kl. 20:23 Af Byrådsmedlem Bent Hansen (V) Kontakt redaktionen

Torsdag d. 24. juni afholdes sidste byrådsmøde inden årets sommerferieperiode.

Et af punkterne på dagsorden er en initiativretssag, som jeg har bedt om at få på dagsordenen, fordi et samlet byråd har modtaget en henvendelse fra en lang række særdeles aktive foreninger i Blistrup.

Jeg håber virkelig, at et samlet byråd vil lytte til borgerne i Blistrup og stemme for, at nedennævnte punkt bliver vedtaget, således at sagen bliver fuldt belyst og kan danne grundlag for en beslutning.

På baggrund af henvendelsen fra en række borgere/foreninger i Blistrup anmoder Venstre om, at sagen om selvstændiggørelse af skoleafdeling i Blistrup kommer på dagsorden fuldt oplyst, herunder at økonomi samt virkningerne for lokalsamfundet belyses, hvis afdelingen i Blistrup selvstændiggøres. Sagen skal hurtigst muligt forelægges til politisk behandling.

Venstre har en klar politik om, at lokale skoler skal være lokalt forankret og selvstændigt ledet, så beslutningsprocessen er så kort og enkel som mulig, for at fremme det lokale ejerskab og initiativ.

"Børn har alt, undtagen det man tager fra dem." Som det flot er beskrevet på Blistrup skole.

