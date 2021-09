- Specialområdet er presset, og vi er nødt til at tænke i strukturer, der sikrer de nuværende specialtilbud for fremtiden, skriver Allan Nielsen (S) Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Jeg er bekymret

Gribskov - 11. september 2021 kl. 18:47 Af Allan Nielsen, byrådsmedlem (S) Kontakt redaktionen

På byrådsmødet d. 7. september blev der i sagen om reorganisering af kommunens specialpædagogiske tilbud udtrykt bekymring fra 5 byrådsmedlemmer. Det har jeg forståelse for og respekterer. Men jeg er også nødt til at sige, at hvis vi fra politisk side ikke tager ansvar, vil jeg være bekymret for, om det igen skal gå ud over eleverne, hvis/når vi skal finde besparelser på specialområdet.

Fremtidige besparelser på specialområdet kan have den konsekvens, at nuværende ordninger skal lukkes. Specialområdet er presset, og vi er nødt til at tænke i strukturer, der sikrer de nuværende specialtilbud for fremtiden. Jeg tænker ikke, at vi med kommunens befolkningsprofil, kan flytte penge over til skoleområdet fra andre velfærdsområder.

En sikring af de nuværende specialtilbud vil være at tænke i andre strukturer med samling af vores interne specialtilbud i tre centre.

I Socialdemokratiet ser vi denne organisering som en styrkelse af kommunens interne specialpædagogiske undervisningstilbud.

Samler man faglighed og ekspertise på 3 matrikler, giver det solide faglige fællesskaber med et godt grundlag for sparring, vidensdeling om pædagogiske forhold og ikke mindst også mulighed for fokuseret efteruddannelse og strategisk kompetenceudvikling.

Centrene vil også få ledelse tæt på opgaven i dagligdagen, tæt på den specialpædagogiske opgave.

På kort sigt vil det også give mulighed for at adskille resurserne til specialområdet og til almenområdet. En udvikling, som Socialdemokratiet også gerne ser på specialområdet.

Jeg er også bekymret! Jeg er bekymret for, at lader vi stå til - fortsætte som vi gør nu, vil vi kigge ind i forringelser af kvaliteten i vores specialtilbud, da riget (Gribskov Kommune) fattes penge på skoleområdet.

Fra Socialdemokratiets side af ønsker vi at gennemføre reorganiseringen for at sikre undervisningstilbud i kommunen til denne gruppe elever. Undervisningstilbud, hvor eleverne får den undervisning, som de retsmæssigt har et krav på. Undervisningstilbud, hvor vi i de faglige fællesskaber (centrene) forebygger og - også her - hjælper vores yngste borgere godt på vej til et selvstændigt liv med uddannelse og arbejde.

