- Det har været rammebesparelse på rammebesparelse. Og det har ikke været sundt for folkeskolen og bestemt heller ikke specialtilbuddene, skriver Trine Egetved i sit debatindlæg. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ja socialdemokrater - hvor skal pengene komme fra? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ja socialdemokrater - hvor skal pengene komme fra?

Gribskov - 11. juni 2021 kl. 10:51 Af Trine Egetved (K), Byrådsmedlem Kontakt redaktionen

Allan Nielsen (S) takker i et læserbrev det Konservative Folkeparti for at bakke op om Socialdemokratiets holdning til, at der skal tildeles flere penge til det almene skoleområde.

Kære Socialdemokrater, Hvor har I været de sidste 4 år, mens I har stemt for den ene besparelse efter den anden på det almene skoleområde? Specielt de store skoler har holdt for. Hvorfor stemte I imod det Konservative Folkepartis ændringsforslag til budgettet om at tilføre flere midler til det almene skoleområde? Det kan jo virke påfaldende, at I her 5 måneder før valget pludselig indser, at det har været forkert at spare så mange penge på folkeskolen? I har ignoreret høringssvar, som tydeligt viste, at det ikke var muligt at løfte opgaverne og skabe en skole, som rummer så mange børn som muligt med de midler, der tildeles?

I spørger, hvor pengene skal komme fra? Men I har ikke selv et bud på det? I de sidste 4 år, har vi jo været vidne til jeres og flertallets evner til at finde besparelser. Det har været rammebesparelse på rammebesparelse. Og det har ikke været sundt for folkeskolen og bestemt heller ikke specialtilbuddene. Selvfølgelig kan vi se på organisering og om tingene kan gøres bedre. Det kan vi gøre i Folkeskolen og på specialområdet. Men det skal ske med massiv inddragelse af brugerne, skolelederne og bestyrelserne. Ideologi og partipolitik hører ikke til i en folkeskole, hvis fineste formål er at danne børn til at kunne tænke selv. Og mens de besparelser er kørt igennem, er der brugt penge til turismekoordinatorer, en fuldtidsmedarbejder på det grønne område til at kontrollere andres arbejde, en hjemtaget ældrepleje med et forbrug langt over budget og meget andet.

I forhold til den generelle økonomi, så ønsker Det Konservative Folkeparti at vi starter et helt andet sted. Vi skal se på, hvordan vores organisation fungerer. Der skal være hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Jeg gyser, når jeg hører om alle de historier om borgere, som sidder hjælpeløst fast i et tungt bureaukratisk system. Borgere, som ikke får den hjælp der skal til, men bruger timer på at diskutere med sagsbehandlere. Der skal udvikles systemer, som forhindrer fejl. Sygefravær i kommunen skal nedbringes og den alt alt for høje personalegennemstrømning skal minimeres. Byggesagsbehandlingstiderne skal ned. Det hele skal strømlines meget mere og der skal sættes servicemål på svartider. Ressourcerne (pengene) skal ikke bruges på klager, tovtrækkeri og armlægning, men på service til borgerne. Det kan der spares mange penge på - penge som kan bruges på folkeskolen, ældreplejen osv.

Men kære Allan og socialdemokrater. Det glæder os, at I erkender, at I har været med til at føre en fejlslagen politik i de sidste 4 år, hvor I har siddet med magten sammen med Nyt Gribskov. Vi håber, I vil være med til at løse udfordringerne klogere i et nyt handlekraftigt flertal efter valget.