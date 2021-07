Et internt vikarbureau løser næppe problemet med personalemangel, lyder det fra Venstres spidskandidat. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Internt vikarbureau er næppe løsningen

Gribskov - 29. juli 2021 kl. 13:08 Af Bent Hansen, byrådsmedlem (V) Kontakt redaktionen

I medierne kan man læse, at Nyt Gribskov og en repræsentant for Socialdemokratiet vil tænke nyt på ældreområdet for at forhindre situationer med aflysninger af hjælp til de ældre, som er tilknyttet helhedsplejen.

Som borgmesterkandidat for Venstre kan jeg kun være enig i, at kommunen skal drifte hjemmeplejen, så dette ikke sker, men at et internt kommunalt vikarbureau vil kunne sikre det, vil jeg dog sætte spørgsmålstegn ved.

Gribskov Kommune er desværre ikke den eneste kommune, som mangler medarbejdere på dette område, og et internt vikarbureau løser næppe problemet med personalemangel, som desværre er et generelt problem på velfærdsområdet. Desværre er det et problem, som forventes at øges de kommende år.

I øvrigt har jeg forstået, at Ældre, Social og sundhedsudvalget siden budgetvedtagelsen i 2019 og hjemtagelsen af hjemmeplejen til kommunal drift, har arbejdet med at organisere hjemmeplejens opgaver, så økonomien kan holdes og opgaverne løses bedst og effektivt for borgerne, og jeg går da ud fra, at man i denne proces hele tiden også har haft fokus på at tænke nye muligheder, ikke mindst nye teknologier og allerede har undersøgt muligheden for om et internt vikarbureau var en mulig løsning på de manglende medarbejdere, som vi naturligvis skal tiltrække ved at give gode arbejdsvilkår.

Jeg tænker, at man bør arbejde mere for, at det bliver interessant for mindre private firmaer at byde på disse kommunale opgaver, således at opgaverne løses i mindre overskuelige enheder frem for store bureaukratiske kommunale enheder, hvor den øverste administration ofte er for langt væk fra de reelle borgernære kerneopgaver.

Måske vil det være hensigtsmæssigt at opdele kommunen i mindre områder, således at de enkelte firmaer ikke behøver dække hele Gribskov Kommune, som er et stort geografisk område.

Sommerferieperioder, som vi ser i øjeblikket, er en tilbagevendende begivenhed og løses ikke med internt vikarbureau, hvis der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere til området, og det er her, jeg synes vi skal sætte ind med at tale området op, måske ændre på ledelsens ferieperioder, hvis tilgangen af borgere i sommerperioden øger arbejdsbyrden for medarbejderne.

En anden ting er, at det skal markedsføres og gøres mere interessant at tage en uddannelse, så vi kan sikre, at der også i fremtiden er medarbejdere til at servicere de ældre, der måtte få behov for hjælp.

Hvis den kamp skal vindes, er det nødvendigt, at medarbejderne trives i deres job, og at de sammen løser opgaverne i samarbejde med deres nærværende leder og ikke ved, at vi politikere og administrationen vil detailstyre deres hverdag.

