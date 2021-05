Debat: Ingen roser uden torne - heller ikke når det gælder sortering

Regeringens Klimaplan er indgået med et bredt flertal mellem Regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet, og det glæder os, at der er bred enighed om netop den grønne tilgang, planen lægger op til.

I Nyt Gribskov glæder vi os over, at der nu er kommet en bekendtgørelse omkring affald ved husstande - det betyder, at vi i Gribskov nu kan komme videre med sortering af affald.

Det er en meget præcis bekendtgørelse, der er udarbejdet på affaldsområdet, og det betyder også, at vi som kommune har meget få valgmuligheder. Vi kan vælge mellem at have en spand til haveaffald eller afhente haveaffald ved skel, vi kan altså ikke fravælge at afhente af haveaffald.

Vi kan vælge om tekstiler og farligt affald (batterier, småt elektronik etc.) skal afhentes eller skal afleveres på genbrugsstationerne som bringeordning. Herudover er der ikke valgmuligheder som sådan.

I Nyt Gribskov kunne vi da godt have tænkt os, at der blev skelnet mellem bykommuner og land/sommerhus kommuner. Vi har flere udfordringer i vores sommerhusområder, hvor vi gerne ville have mere valgfrihed i forhold til anvendelse af minigenbrugsstationer, ligesom ordningen med haveaffald i Gribskov måske er mindre relevant for de fleste.