Debat: Infrastrukturen er ikke god nok

Hvis du synes, at Gribskov efterhånden er en yderkommune, når det drejer sig om infrastruktur, så er du ikke alene.

Det tager en time fra Odense til København med tog. Det tager 1½ time fra Gilleleje til København. Det er ikke godt nok.

Det er umuligt at være pendler i Gribskov eller for den sags skyld andre kommuner i yderområderne som fx Halsnæs uden at skulle bruge oceaner af tid på at komme til og fra arbejde.

At komme rundt i kommunen kræver tålmodighed og tid, og hvis du er uheldig skal du vente i flere timer.

Torsdag d. 2/9 landede Region Hovedstadens politikere en aftale om budgettet for 2022, og selvom de planlagte besparelser i denne omgang droppes på den kollektive trafik, navnlig busserne, så er kravet om besparelser ikke forsvundet, men skubbes blot næste år, og der skal kampen tages igen for at sikre at kommunerne i yderområderne ikke nedprioriteres.

Den kamp tager jeg gerne.