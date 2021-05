Debat: Indsigelse mod barak byggeri i Ramløse i 8,5 meters højde

Indrømmet, jeg var negativ før jeg så planerne, men nu er jeg i chok! Jeg er rystet over at man planlægger at opføre en stor 'barak by' med sortbrune 'barakker' i 8,5 meters højde, spredt ud over det der idag er et af DK's smukkeste områder ?Frustrationen er vendt mod et byråd som tillader og ovenikøbet faciliterer dette. Man kan vel ikke bebrejde bygherren, at han gør det, man tillader, når der skal tjenes penge på projektet. Jeg frygter, at det kommer lidt til at ligne en militærlejr. Jeg håber inderligt, at byrådet i fælleskab med bygherre får sænket byggehøjde og bygge tæthed betydeligt. Ellers må vi sikre, at det byråd, der kommer efter kommunevalget består af ansvarlige politikere der værner om naturen og landsbyerne.