Debat: Hvorfor skal det gå ud over Rema 1000?

Det gælder Rema 1000, som har en fantastisk plan for mange Gilleleje beboere, men Gribskov Kommune har besluttet, at Gilleleje by ikke kan have flere store butikker, så Rema 1000 skal absolut klemmes, og det er helt urimeligt, når man ser rundt på de butikker, der har fået lov til at udvide så som Irma, Netto, Fakta og Daglig Brugsen. Så fortæl mig hvor rimeligheden er henne? For det første er det et flot byggeri, som vi er blevet præsenteret for, og Rema 1000 klarer selv udgiften. Og deres parkeringsplads er dårlig, der hvor de er nu.