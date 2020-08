Ifølge ansøgerens visualisering vil masten se sådan ud set fra T-krydset Villingerødvej/Esrum Hovedgade. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvorfor skal de få ødelægge det for de mange? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvorfor skal de få ødelægge det for de mange?

Gribskov - 29. august 2020 kl. 15:29 Af Jakob Olsen, Nørrerisvej 5, Græsted Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg forstår ikke, hvorfor enkelte personer kan ødelægge det for så mange, når det kommer til maste-sagen i Esrum.

For TDC skriver godt nok, at der er fem husstande i Klostermarken, der mangler signal, for det er det deres dækningskort fortæller dem. Men i virkeligheden er det mindst 30 hustande i Plejelt, Nørrerisvej og Havreholm, der ikke har signal til at føre en almindelig telefonsamtale, og Esrum Kloster har store problemer med at få signal til, at folk kan bruge mobil pay.

På nuværende tidspunkt på Nørrerisvej har vi 2 mbit/s i ledning og 10 mbit/s i luften med en antenne på taget. Det er ikke nok til at have to børn på hjemmeskole under en corona-krise. Disse børn bliver sat ud på et sidespor. Det er også umuligt at drive selvstændige virksomhed, som der alligevel er nogle stykker af.

Jeg bor selv på Nørrerisvej 5, et af de steder TDC har prøvet at sætte en mast op. Men det blev fejet af bordet, fordi en enkelt medarbejder i Helsingørs Kommunes teknikforvaltning, Danmarks Naturfredningsforening og en enkelt borger i Helsingør var imod det. Alle sammen folk der ikke lever i det her helvedet uden nogen form for dækning.

Deres begrundelsen var, at masten ville ligger for tæt på en fredning (Keldsø-fredningen), selv om den skulle ligger 70 meter uden for fredningsgrænsen. Jeg har altid troet, at når der var en fredningsgrænse, så var det den der gjaldt og ikke et stort område udenfor. Masten ødelægger den særlige beskyttede natur. påstår man. Men for det første ligger den ikke i særlig beskyttet natur, heller ikke i Kongernes Nordsjælland eller i nogen form for fredning. At masten ikke er køn, det kan vi godt blive enig om.

Men jeg syndes også, man skal være overbærende med, hvad der er i naturen. For hvis man forestiller sig det billede, I har bragt i avisen med masten på, hvis man så tog det hus med den hvide galv og forstillede sig, at de gerne vil have male det blå t eller havde en knald rød bil i indkørslen så, var der da noget, der ville genere øjet. Men en mast vil de fleste øjne hurtig køre forbi.

relaterede artikler

Telemast sætter sindene i kog 23. juli 2020 kl. 04:36