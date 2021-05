Venstre ønsker absolut ikke, at kommunen skal involveres i afhentning af haveaffald, lyder det fra byrådsmedlem Bent Hansen (V). Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvorfor ønsker flertallet ikke det bedste for miljø og biodiversitet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvorfor ønsker flertallet ikke det bedste for miljø og biodiversitet?

Gribskov - 10. maj 2021 kl. 20:00 Af Bent Hansen, byrådsmedlem (V) Kontakt redaktionen

På tirsdagens byrådsmøde skulle byrådet træffe beslutning om indførelse af metoder til yderligere husstandsnær affaldssortering af i alt 10 fraktioner.

Læs også: Nu skal affald sorteres i 10 forskellige kategorier

I Venstre er vi glade for, at denne landsdækkende ordning nu endelig skal implementeres i Gribskov Kommune, til gavn for vores alle sammens miljø og klima.

Byrådet vedtog blandt andet, at der skal placeres fire stk. 2-delte beholdere ved alle husstande, og vedtog ligeledes at give mulighed for nedgravede kuber på udvalgte placeringer.

Med hensyn til de 4 beholdere ved alle ejendomme, ser vi nogle store udfordringer i mange af Gribskovs sommerhusområder, men her håber vi naturligvis, at flertallet er med til at skabe reel borgerinddragelse omkring denne udfordring.

I indstillingen var der ligeledes lagt op til at træffe beslutning om afhentning af "bundtet" haveaffald ved skel, fra udgangen af 2023.

Venstre ønsker absolut ikke, at kommunen skal involveres i afhentning af haveaffald - derfor stillede vi følgende ændringsforslag:

"Venstre ønsker ikke at indsamling af haveaffald bliver en kommunal opgave. Beslutningen om haveaffald (pind 5) udsættes, og borgmesteren retter på vegne af byrådet henvendelse til miljøministeren med henblik på at få ændret retningslinierne på dette område. Der bør ikke genereres unødig CO2 på bortskaffelse af haveaffald. Det bør så vidt muligt forblive og komposteres på matriklerne af hensyn til miljø og biodiversitet."

Dette ændringsforslag blev desværre ikke støttet af borgmesteren, men kun af DF og K, så desværre ser vi frem mod ekstra udledning af CO2, når lastbiler skal afhente blade, plænegræs, grene m.m. ved husstandene i Gribskov og ikke mindst kan borgerne se frem til en meget stor regning for afhentning deres affald i fremtiden.

relaterede artikler

Debat: Arbejder for affaldssortering 27. april 2021 kl. 13:33

DEBAT: Nej til sortering i 10 fraktioner 19. september 2020 kl. 10:20