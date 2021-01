I Det Konservative Folkeparti kan vi ikke retfærdiggøre, at vores dygtige dagplejere igen skal igennem en sparerunde, skriver Trine Egetved (K) i sit debatindlæg. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvorfor gør vi livet surt for vores ansatte? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvorfor gør vi livet surt for vores ansatte?

Gribskov - 04. januar 2021 kl. 09:38 Af Trine Egetved (K), borgmesterkandidat Kontakt redaktionen

Det spørgsmål bør vi stille os selv i Byrådet og ikke mindst i udvalget for Børn, Idræt og familie - Og vi bør desværre stille os selv det tit.

For på den ene side vedtager vi et hav af strategier og store visioner fyldt med fine ord, mens vi på den anden side skærer i velfærden og gør betingelserne for vores dygtige ansatte dårligere.

Det seneste eksempel er på dagtilbudsområdet, hvor dagplejerne igen står for skud - og ja, vi mener for skud. I Det Konservative Folkeparti kan vi ikke retfærdiggøre, at vores dygtige dagplejere igen skal igennem en sparerunde. Men det har udvalget besluttet med opbakning fra Venstre, Nytgribskov og Socialdemokratiet.

Og det vel og mærke i en tid, hvor befolkningsprognosen for Gribskov Kommune siger, at vi vokser med børn mellem 0-6 år.

Dagplejerne er medvirkende til, at Gribskov kommune kan og vil være et attraktivt tilbud for børnefamilier at flytte til. Dagplejerne er et stærkt alternativ til institutionerne. I institutionerne er der mange børn, hvilket ikke alle børn trives med. Derfor er det vigtigt at passe på dagplejen og værne om tilbuddet.

Men det gør man ikke ved at rasle med sablerne flere gange om året. Det skaber usikkerhed, utryghed og øger sygefraværet. Denne forholdsvis lille besparelse burde været klaret på anden vis i budgetforhandlingerne, hvilket Det Konservative Folkeparti også lagde op til, men desværre var der intet ønske om at vi fik styr på udfordringerne i budgettet i forhandlingsrummet. Og nu er der så kun kernevelfærd tilbage at skære på. Derfor stemte vi nej til budgettet, og derfor stemmer vi nej til denne løsning.

Det er faktisk lidt tragikomisk. Mens regeringen finder midler på finansloven til at uddanne flere til kernevelfærd, forsøger vi i Gribskov at skræmme dem, vi allerede har, væk. Det Konservative Folkeparti håber derfor, at vi kan nå til enighed med resten af byrådet om at lade dagplejerne få ro til at passe deres job og en del af kommunens børn i små trygge og kærlige rammer - som de har gjort med den højeste tilfredshed igennem så mange år.