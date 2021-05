- Det virker som om Dansk Folkeparti forsøger at få borgerne til at være utrygge og fyldt med mistillid overfor hans byrådskollegaer, skriver Jonna Præst (Nyt Gribskov) Foto: Allan Nørregaard

Debat: Hvorfor denne misinformation?

Brian Lyck Jørgensen, Spidskandidat for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget til efteråret siger i debatindlæg "nej til flere ansættelser" med det argument, at Gribskov Kommune har en stor administration.

Intet er mere forkert. I Kommunernes Landsforenings publikation "Kend din kommune", side 92, fremgår det tydeligt, at Gribskov har en delt 3. plads som den laveste, blandt de 98 kommuner i "Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere." Det vil sige, at kun 2 kommuner bruger færre penge til administration end Gribskov Kommune. Hvorfor denne misinformation?

At Brian Lyck Jørgensen ønsker at tale Gribskov Kommune ned er hans ret, men at forsøge at få borgerne til at få det indtryk, at Gribskov Kommune styres økonomisk uansvarligt, er ikke fair.