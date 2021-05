"Byrådets forslag om at fjerne området med Kystvejen, Bøgebakken og Gillelejehallen fra byens centrum betyder, at den grønne velkomstport til centrum ikke bliver til noget. En alvorlig fejltagelse!" skriver skribenterne bag debatindlægget.

Debat: Hvor vover I?

Vi mener, at byrådet helt ignorerer de negative virkninger, der opstår som et resultat af den foreslåede ændring af centrumafgrænsningen i Gilleleje.

Byrådets forslag om at fjerne området med Kystvejen, Bøgebakken og Gillelejehallen fra byens centrum betyder, at den grønne velkomstport til centrum ikke bliver til noget. En alvorlig fejltagelse!

Muligheden, at etablere en parkering på hjørnet af Stationsvej og Kystvejen samt et femte ben i rundkørslen diskuteredes aldrig færdig. (Netavisen Gribskov nov. 2015).

Har byrådet lyttet til borgerne? Vil man lytte nu? Borgerne blev inddraget i 2015 og kom i stort antal, da daværende formand for Planudvalget Morten Ulrik Jørgensen (NG) inviterede til byvandringer og samtalesalon, hvor han bl.a. spurgte: "Hvor stor skal byen være? Hvor mange supermarkeder? Hvor mange turister? Hvor skal de parkere?" Borgerne mente bl.a., at byens hovedproblem var manglende trafikplanlægning og få parkeringspladser i turistsæsonen.

Løsningen fandtes i forslaget - En grøn velkomstport til bymidten. Det mellemrum, som Kystvejen og banen danner mellem bymidten og boligbyen mod syd, skal have en grøn karakter med plantage-/parklignende beplantning.

Dels for at samle vej- og banerummet og dels for at danne en grøn velkomstport til byen. Plantagebæltet omfatter udover vej- og baneområdet, også stationsområdet og området omkring hallen syd for Bøgebakken." (Ref. Lyst til Gilleleje. Strategisk Plan Gilleleje vedtaget af Byrådet 6. marts 2017).