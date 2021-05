Foto: Allan Nørregaard

Debat: Hvor var borgmesteren?

Gribskov - 09. maj 2021 kl. 16:09 Kontakt redaktionen

Bjarne Jagd Nissen, Nordhøjvej 7, Gilleleje

På grund af en række uheldige hændelser besluttede bestyrelsen for Havregårdens Kostskole i efteråret 2020 at bortvise den mangeårige leder af skolen, Morten Ulrik Jørgensen, og lukke Havregården.

Efterfølgende er den bortviste skoleleder nu blevet politianmeldt af Socialtilsyn Hovedstaden for embedsforsømmelse, ligesom politiet efterforsker en uønsket indtrængen fra lederen på skolens område.

Som en følge heraf valgte den bortviste skoleleder at træde ud af partiet Nyt Gribskov, mod at kunne fastholde sine udvalgsposter i byrådet. Det i sig selv kan forekomme besynderligt, men når én af udvalgsposterne er Formand for Tvangsfjernelsesudvalget, bliver det for alvor problematisk.

At byrådet indtil videre stiltiende har godkendt denne løsning er dybt kritisabelt. Hvordan kan byrådet acceptere, at en person, der bl.a. er under anklage for ydmygelse af børn, fortsætter som formand for et udvalg, der bl.a. varetager tvangsfjernelse af børn og unge!

Selvom næstformanden i Tvangsfjernelsesudvalget har forsøgt at råbe sine kolleger i byrådet op, er det først nu, hvor sagen også har været omtalt i TV, at en række byrådsmedlemmer har mandet sig op og sendt en fælles opfordring til den bortviste skoleleder om at trække sig fra det nævnte udvalg, indtil der foreligger en afgørelse i de rejste anklager.

Endelig kan man undre sig over, hvor Borgmester Anders Gerner Frost står i hele denne kedelige sag. At den bortviste skoleleder ikke selv kan se det uheldige i sin formandspost, er i sig selv galt nok.

Det ville en rettidig indgriben fra Borgmesteren formentlig kunne have afværget, men hvor var han, da den uheldige beslutning om Morten Ulrik Jørgensens fortsatte Formandskab for Tvangsfjernelsesudvalget blev truffet?

