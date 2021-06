Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor skal pengene komme fra? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor skal pengene komme fra?

Gribskov - 04. juni 2021 kl. 06:50 Af Allan Nielsen, Gribskov Byråd (S), kandidat ved KV21 Kontakt redaktionen

Kommentar til læserbrev af Trine Egetved bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 25. maj 2021

I Socialdemokratiet ser vi positivt på, at det Konservative Folkeparti bakker Socialdemokratiet op i, at almenområdet skal løftes, tilføres flere penge. Her ligger vi som kommune et pænt stykke under landsgennemsnittet. Fra Socialdemokratiets side arbejder vi på, at vi skal ligge på landsgennemsnittet for, hvad det koster at holde elever i almenundervisningen.

Der er vedtaget en god og visionær børne- ungepolitik for to år siden. I efteråret er der vedtaget en ny resursetildelingsmodel, som er en klasse- og elevtalsbaseret tildelingsmodel. Grundlaget for at kigge på resursetildeling på almenområdet er på plads, og det er det næste lange træk. Pengene kommer ikke bare ud af den blå luft. Hvor skal pengene komme fra?

Der er behov for at kigge på vores organisering af specialområdet. Derfor hilser vi det i Socialdemokratiet velkommen, at vi nu kigger på vores måde at holde specialklasser på i Gribskov Kommune. Kan vi lave om på tingene med kloge strukturændringer og dermed frigøre resurser, som skolerne kan bruge på undervisningen, skal vi jo gøre det. Der er behov for at tilføre flere penge til såvel almenundervisningen som specialområdet. Om de manglende resurser alene kan findes ved at kigge på organisering og struktur på specialområdet, kan jeg være i tvivl om? Kan resurserne ikke findes her, må der tages politiske drøftelser af, hvordan vi så skal finde de manglende resurser. For sandheden er, at både specialområdet og almenområdet bør tilføres flere resurser til undervisningen. Det arbejder vi for i Socialdemokratiet.

Tilbage i foråret 2020 stod vi i en rigtig kedelig situation, nemlig at der var brugt flere penge på skoleområdet, end vi havde tildelt skolerne fra politisk hold af.

Dette såkaldte merforbrug blev dækket ved en rammebesparelse på hele skoleområdet, som var i høring. Det var ikke nogen nem beslutning, men i Socialdemokratiet valgte vi at tage ansvar og være med i beslutningen. Som sagt en svær beslutning, som blev taget efter en høringsperiode og efter møder med alle skolebestyrelserne. Resultaterne af denne beslutning ser vi nu gennemført på skoleområdet, bl.a. med besparelser på specialområdet. Og der har været gennemført en høring i foråret 2020 og med vedtagelsen af budgettet for 2021.

Når skolerne bruger flere resurser på specialområdet og almenområdet, end der er blevet tildelt, er det en udvikling, som vi følger nøje. I Socialdemokratiet er vi af den holdning, at eleverne på vores 6 folkeskoler, herunder også alle elever i specialtilbud, skal have deres retsmæssige undervisning. Og ja, der er behov for flere resurser til undervisningsopgaven. I Socialdemokratiet er vi parate til at tage relevante drøftelser og ligeledes også parate til at tage ansvar for at få rettet op; flere penge til almen- og specialundervisningen.