Den producerede energi fra den kommende havmøllepark skal fragtes i land i kabler ved det fredede område Heatherhill, er ligger mellem Rågeleje og Vejby Strand. Arkivfoto: Colourbox

Debat: Hvor skal kablerne graves ned?

Gribskov - 22. juli 2020 kl. 10:38 Af Annelone Jensen, formand og Kjell Nilsson, Sekretær, Gribskov Landliggerforbund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kom som en overraskelse for de fleste i Gribskov - nok især byrådet - at man planlægger at føre et elkabel fra de planlagte havvindmøller i land ved Heatherhill.

Møllerne tænkes opført ved Hesselø, og strømmen fra de 70 cirka 200 meter høje møller skal »lande« via et kabel ved Heatherhill.

Der kan komme andre forslag, men det vigtigste er, at Gribskov kommune nu kommer effektivt på banen. Der er ikke i kommunens forvaltning eller hos politikerne konkrete erfaringer med, hvordan man håndterer en sådan opgave. Uanset hvad man synes om havvindmøller, er opgaven at sikre en skånsom og hensigtsmæssig løsning.

Derfor er det forslaget fra Gribskov Landligger Forbund, at kommunen straks - og vi mener straks - tager kontakt til foreninger i Gribskov, der som task-force kan være med til at drøfte konsekvenserne, fordi vi alle kan blive berørt af strømkablet.

Det drejer sig om Danmarks Naturfredningsforening, Grundejerforeningerne, Gribskov Landligger Forbund, Landboforeningerne, de berørte kystsikringslag og andre, der måtte have vitale interesser i at sikre, at strømmen føres i land så skånsomt og hensigtsmæssigt som overhovedet muligt.

Kommunen skal prise sig lykkelig over, at der findes et folkeligt bagland, der vil være klar til at være med, så løsningen bliver så skånsom som muligt.

I Gribskov Landligger Forbund er vi klar til at være med. Er kommunen også klar til at trække på vores og andres gode viljer? Det håber vi, for opgaven er stor!