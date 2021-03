Debat: Hvad bidrager en ny placering af Rema i Gilleleje til?

Hvad angår området ved rundkørslen mellem stationen og Bøgebakken, kunne et forslag være at etablere et vandrerhjem i nuværende villaer og mellem dem gøre plads til ophold, et søndags-loppemarked og foodtrucks, der i sommermånederne ville skabe en fantastisk hyggelig og lidt urban stemning under de mange flotte træer i området. En sidegevinst vil være den funktion, som området kan have i forbindelse med Bakkeselskabets og andres arrangementer ved hallen. Projektet vil være et plus i forhold til at tiltrække flere under 50 år til Gilleleje, og så er det endda klimavenligt. Hvad siger I til ideen?